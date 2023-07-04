Путин оценил идею направить автомобильный поток в Крым через новые регионы

Президент России Владимир Путин предложил оценить идею направления потока легковых автомобилей в Крым через новые регионы для сокращения очередей, скапливающихся перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани. Об этом глава государства заявил сегодня во время совещания с членами правительства РФ.

Использовать путь вдоль северного побережья Азовского моря предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он напомнил, что после теракта на Крымском мосту на Керченской переправе скапливалось большое количество грузовиков, которые перенаправили через новые регионы.

«В случае кратного возрастания скопления легкового транспорта предлагаю использовать этот транспортный коридор также и для легковых автомобилей. То есть информировать автолюбителей о возможности объезда Крымского моста еще до въезда в Краснодарский край. Думаю, что автотуристам со всей страны будет предметом гордости проехать по новым российским территориям, а для жителей этих территорий также будет важно, что через их территорию едут туристы и отдыхающие со всех регионов страны», – сказал Кондратьев.

Президент в ответ обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности автотуристов. «Да, хорошо. Для нас с вами только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых. Поэтому нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен», – подчеркнул Путин.

При этом глава государства обратил внимание на необходимость слаженной работы всех служб для решения проблемы пробок и облегчения положения туристов.

«Если действительно не избежать больших пробок, то хотя бы помочь им нормально перенести то время, которое они вынужденно тратят на въезд на Крымский полуостров», – отметил президент.

Ранее в ходе этого совещания глава минтранса Виталий Савельев сообщил, что с 1 июля было зафиксировано резкое увеличение трафика в Крым на 40%. По его словам, для решения проблем с ожиданием туристов военные готовы предоставить 2 десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу.

Москва, Андрей Дорофеев

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