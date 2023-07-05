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Среда, 5 июля 2023, 17:03 мск

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Закон о введении уголовной ответственности для коллекторов одобрен Совфедом

Совет Федерации одобрил закон об установлении уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба верхней палаты российского парламента.

Документ предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России.

«Максимальное наказание за незаконную деятельность коллекторов, связанную с угрозами в отношении физических лиц или их имущества, либо с клеветой, предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Более строгое наказание влекут деяния группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, с уничтожением или повреждением имущества в крупном размере. Максимальное наказание устанавливается в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет», – сообщил заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кавджарадзе.

Он добавил, что в случае совершения указанных действий организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо в особо крупном размере максимальное наказание устанавливается в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Закон был принят Госдумой 27 июня текущего года.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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