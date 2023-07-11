«Безобразия» на выборах: лидер КПРФ пожаловался в администрацию президента РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о «полном безобразии» в ходе нынешней избирательной кампании в России, и сообщил, что обратился в администрацию президента РФ с требованием навести порядок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом политик сказал на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. По его словам, административное давление на выборах может обернуться «возмущением широких масс трудящихся».

«На встрече со мной президент обещал, что (в избирательной кампании 2023 года) все будет честно и достойно. Пока мы этого совсем не видим. То, что творят в Хакасии – это полная грязь и безумие. Просто безумие! Подстрекают людей к протестам жестким. Что касается Алтая, обращаюсь к алтайцам – выдвинули умную, грамотную женщину, депутат с хорошим опытом. Испугались, всех уже подписали под своими листами. Полное безобразие! Администрация президента должна навести порядок», – заявил Зюганов.

Политик также обратился к «Единой России» с требованием выполнять установку главы государства о четных и чистых выборах. «Еще раз обращаемся к «партии власти» – восстановите диалог! В условиях военно-политической ситуации это крайне важно», – подчеркнул он.

«Те выборы, которые вы навязываете стране, пахнут возмущением широких масс трудящихся. Я настаиваю на том, чтобы выполнили установку президента», – заключил Зюганов.

В этом году Единый день голосования назначен на 10 сентября. Состоятся выборы глав 26 субъектов РФ, депутатов Заксобрания в 16 регионах, а также довыборы в Госдуму РФ.

На пост главы Хакасии претендуют действующий губернатор Валентин Коновалов (КПРФ), представитель партии «Родина» Алексей Хабаров, а также депутаты Госдумы – Михаил Молчанов (ЛДПР) и Сергей Сокол «Единая России».

В Алтайском крае против действующего губернатора-«единоросса» Виктора Томенко КПРФ выдвинута депутат Госдумы Мария Прусакова. В числе кандидатов зарегистрированы также от ЛДПР Сергей Булаев, от «Справедливой России – За правду» Евгения Боровикова, от «Новых людей» Владислав Вакаев.

Москва, Мария Соколова

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