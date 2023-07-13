Снятие скальпа с юноши в Подмосковье переквалифицировали на более тяжкую статью

Следствие предъявило обвинение двум задержанным, которые в подмосковной Электростали срезали часть скальпа у 19-летнего юноши из-за яркого цвета его волос. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления СК России по Московской области.

«Действия нападавших квалифицированы по более тяжкой статье Уголовного кодекса РФ. С учетом полученных потерпевшим телесных повреждений им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве (ч. 3 ст. 111 УК РФ и ч. 2 ст. 213 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время с их участием продолжится проведение следственных действий», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее дело было возбуждено, в частности, по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п.п. «г, д, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ).

Как сообщал «Новый День», инцидент произошел 9 июля. Молодой человек подошел на улице к двоим парням, и попросил закурить. Однако тем не понравился зеленый цвет его волос. После перепалки мужчины схватили жертву и ножом срезали шевелюру вместе с частью скальпа.

Первый подозреваемый был задержан 10 июля в Электростали. Им оказался 24-летний житель Республики Коми. Позже оперативники установили местонахождения второго участника нападения. Он скрывался на территории города Обнинска Калужской области.

Москва, Андрей Дорофеев

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