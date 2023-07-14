Суд в Москве арестовал бенефициара АО «Управление заказчика «Норд-Инжиниринг» за обман 400 дольщиков

Тушинский районный суд Москвы арестовал бенефициара АО «Управление заказчика «Норд-Инжиниринг» по обвинению в обмане около 400 дольщиков. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

«Обвиняемый, являясь бенефициаром АО «Управление заказчика «Норд-Инжиниринг» – застройщика объекта долевого строительства клубного дома «Октябрь» на ул. Народного Ополчения, совместно с соучастниками в период с ноября 2015 года по апрель 2023 года, руководствуясь корыстным мотивом, приняли решение о совершении мошеннических действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих не менее чем 400 гражданам, которые посредством заключения договоров долевого участия в строительстве и договоров уступки прав требований приобрели помещения клубного дома «Октябрь», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что сообщники не выполнили обязательства по строительству объекта и сдаче его в эксплуатацию, а полученными от обманутых ими граждан денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

40-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В суде обвиняемый возражал против избрания ему меры пресечения, но заявил, что вину признает.

Уголовное дело было возбуждено в конце мая текущего года. «В клубный дом «Октябрь» люди должны были заехать еще в 2019-2021 годах. Однако до сих пор остаются недостроенными несколько этажей», – сообщали тогда сотрудники следственного управления по Северо-Западному административному округу Москвы.

Столичные СМИ отмечают, что бенефициаром АО «УЗ «Норд Инжиниринг» является Михаил Животов. Правоохранители заинтересовались ситуацией после того, как фирма начала процедуру добровольного банкротства.

Москва, Андрей Дорофеев

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