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Четверг, 20 июля 2023, 15:37 мск

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Вину признал: суд в Москве арестовал 16-летнего участника нападения в парке Горького

Суд в Москве заключил под стражу 16-летнего юношу, который в июне в столичном парке Горького, грубо нарушая общественный порядок, применил насилие к сидящему на скамейке мужчине, нанеся ему один удар ногой в голову.

Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, молодой человек признал свою вину.

Накануне московская полиция сообщила о задержании участников июньского нападения на молодого человека, сидевшего на лавочке в парке Горького. Ими оказались молодые люди 2006 и 2007 года рождения.

«В ходе мониторинга сети Интернет была выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как 12 июня группа молодых людей в ЦПКИО им. Горького подошла к гражданину, находившемуся на лавочке. Во время беседы один из группы нанес удар ногой в область головы своему оппоненту», – уточнили в полиции.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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