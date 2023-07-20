Вину признал: суд в Москве арестовал 16-летнего участника нападения в парке Горького

Суд в Москве заключил под стражу 16-летнего юношу, который в июне в столичном парке Горького, грубо нарушая общественный порядок, применил насилие к сидящему на скамейке мужчине, нанеся ему один удар ногой в голову.

Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, молодой человек признал свою вину.

Накануне московская полиция сообщила о задержании участников июньского нападения на молодого человека, сидевшего на лавочке в парке Горького. Ими оказались молодые люди 2006 и 2007 года рождения.

«В ходе мониторинга сети Интернет была выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как 12 июня группа молодых людей в ЦПКИО им. Горького подошла к гражданину, находившемуся на лавочке. Во время беседы один из группы нанес удар ногой в область головы своему оппоненту», – уточнили в полиции.

Москва, Светлана Антонова

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