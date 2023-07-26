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Среда, 26 июля 2023, 18:28 мск

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«Всю республику вверх дном перевернули»: лидер КПРФ заявил о предвыборном беспределе в Хакасии

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказал крайнее возмущение действиями партии «Единая Россия» в ходе избирательной кампании в Хакасии, где в сентябре пройдут выборы главы региона и депутатов республиканского парламента. Выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы, политик заявил, что «всю республику вверх дном перевернули».

«Что вы творите в Хакасии? Я и с президентом встречался, с президентом дважды обсуждал, нормальный умный человек – вырос, удвоил, утроил. 80 политтехнологов прислали, всю республику вверх дном перевернули, от всех эфиров отключили», – обратился Зюганов к депутатам Госдумы от «ЕР».

«Я во времена Ельцина пережил многое – и судили триста раз, и газету «Не дай Бог» издавали за кордоном, но вели себя корректно. К вам обратился – и конь не валялся. Мы все равно там выиграем, но приведите все в норму, в нормальный, полноценный, человеческий диалог», – добавил лидер КПРФ.

Напомним, две недели назад Зюганов обратился к администрации президента с просьбой навести порядок в Хакасии и назвал там избирательную кампанию «полной грязью и просто безумием». Накануне секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании фракции «ЕР» в Госдуме отметил, что особое внимание в сентябрьскую кампанию будет уделено именно Хакасии.

На пост главы республики претендуют действующий губернатор Валентин Коновалов (КПРФ), депутат Госдумы Сергей Сокол «Единая Россия», Михаил Молчанов (ЛДПР), а также Владимир Грудинин («Коммунистическая партия Коммунисты России»).

В этом году Единый день голосования назначен на 10 сентября. Состоятся выборы глав 26 субъектов РФ, депутатов Заксобрания в 16 регионах, а также довыборы в Госдуму РФ.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Зюганов Геннадий

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