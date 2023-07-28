«Нельзя так оставлять»: в Совфеде заявили, что Госдума новым порядком мобилизации нарушила конституционные права россиян

Изменения в закон о мобилизации, принятые нижней палатой российского парламента на этой неделе, нарушают конституционные права призванных на военную службу граждан. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление прозвучало сегодня на пленарном заседании Совета Федерации при обсуждении соответствующего документа. По оценке сенаторов, новые нормы могут сделать невозможным подачу жалоб на решения призывных комиссий.

В ходе обсуждения закона глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас обратил внимание на противоречие Основному закону одной из принятых Госдумой в режиме второго чтения поправок. «Депутатская есть одна поправка, которая, честно говоря, у меня вызвала большие сомнения в том, насколько конституционно это положение. Потому что замена, казалось бы, одного слова «полномочные представители» на «законные представители», по сути дела, лишила всех лиц, которые подавали жалобы на решения призывных комиссий, права пользоваться услугами юристов, консультантов. Эти люди зачастую могут оказаться в ситуации, когда они сами эту жалобу подать не могут», – пояснил он.

«У взрослых, дееспособных людей «законных представителей» нет. Поэтому, Николай Александрович [Панков, замглавы Минобороны РФ], мы обязательно осенью инициируем соответствующие изменения. Это нельзя так оставлять. Это вызывает большие сомнения с точки зрения конституционности этого положения», – подчеркнул Клишас.

При этом сам Панков не смог ответить на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, как могла появиться «такая антиконституционная и некорректная» поправка. «Я сейчас не отвечу на вопрос, как получилось. Надо на самом деле выяснить, как получилось. Но понятно, что эту ошибку нужно поправлять», – согласился заместитель министра обороны.

В связи с этим Матвиенко поставила закон на голосование при условии устранения ошибки в ближайшее время. «Надо чтобы законы не противоречили нормам Конституции и были написаны правильно. Поэтому вы все-таки своему правовому управлению подскажите, чтобы они отслеживали закон до третьего чтения, и если что-то появляется, то оперативно корректировали. Не допускали ошибок правовых», – подчеркнула она.

«В сентябре отработать поправку в этот закон, чтобы он был абсолютно корректный и не противоречил Конституции. Вот при таком условии давайте проголосуем за одобрение закона», – заключила Матвиенко.

В итоге Совет Федерации одобрил закон. Сенатор Клишас воздержался при голосовании.

Документ, в числе прочего, устанавливает, что нижняя граница призывного возраста сохраняется на уровне 18 лет, верхняя граница с 1 января 2024 года повышается с нынешних 27 лет до 30 лет без переходного периода.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»