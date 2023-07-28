Минобороны РФ: в 2023 году новый порядок призыва в армию не коснется 27-летних россиян

Все граждане, которым до конца этого года исполнится 27 лет, не будут подлежать призыву в 2024 году. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков на пленарном заседании Совета Федерации. При этом спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко указала министерству на необходимость разъяснять новые нормы, чтобы снять избыточное напряжение в обществе.

Вопрос о новом возрасте призыва поднял глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Одинаково ли мы понимаем то, что те лица, которые сейчас зачислены в запас, которым 27, 28, 29, 30 лет, они не могут быть призваны на срочную службу. Так ли это? И если это так, то, возможно, Минобороны, мобилизационное управление соответствующие комментарии и инструкции даст на места?» – обратился сенатор к замминистру обороны.

В ответ Панков подтвердил именно такой порядок. «Хочу абсолютно решительно подчеркнуть правильность такого толкования. Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, они не будут подлежать призыву… Генеральный штаб соответствующую директиву подготовит в самые сжатые сроки», – заверил он.

Со своей стороны Матвиенко подчеркнула необходимость мониторить ситуацию в регионах по исполнению такой директивы, а также разъяснять гражданам новые нормы закона. «Надо не только директиву направить, но мониторить ситуацию, чтобы никто на местах там не «начудил», – подчеркнула она.

«Я бы просила публично, может, вас, Николай Александрович, или кто-то другой из руководства Минобороны публично об этом заявить в СМИ. Успокоить людей. Потому что недопонимание приводит к избыточному напряжению. Разъясните!» – сказала Матвиенко.

Сегодня Совет Федерации одобрил новый порядок мобилизации. Документ устанавливает, что нижняя граница призывного возраста сохраняется на уровне 18 лет, верхняя граница с 1 января 2024 года повышается с нынешних 27 лет до 30 лет без переходного периода.

Москва, Мария Соколова

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