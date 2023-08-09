Число пострадавших при взрыве в Подмосковье превысило 50 человек

После взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде медицинская помощь потребовалась 52 местным жителям. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, шесть человек остаются в реанимации.

«В реанимации пять человек было, еще одного привезли. За жизни двух врачи борются. Еще восемь человек лежит в стационаре. – Всего обратились порядка 50 человек. Сейчас 52 человека обратились за медицинской помощью. У кого-то легкая контузия от взрывной волны, у кого-то просто шок», – рассказал глава региона (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Воробьев сообщил, что под завалами могут находиться пять человек.

Как сообщалось, ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщила пресс-служба регионального главка ведомства, расследование ведется по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Москва, Светлана Антонова

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