После взрыва в Сергиевом Посаде более 10 тысяч местных жителей остались без горячей воды

В Сергиевом Посаде, где сегодня утром прогремел взрыв на складе пиротехники на территории Загорского оптико-механического завода, была прекращена подача горячей воды потребителям. По данным администрации городского округа, из строя вышла котельная, расположенная рядом с местом ЧП.

В пресс-службе министерства энергетики Московской области уточнили «Интерфаксу», что без горячего водоснабжения остались 19 многоквартирных домов, в которых живет порядка 10,9 тысячи человек.

В настоящее время ведутся ремонтные работы.

Как сообщалось, ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. В результате взрыва ранения различной степени тяжести получили более 50 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщила пресс-служба регионального главка ведомства, расследование ведется по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Москва, Светлана Антонова

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