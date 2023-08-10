Дело о взрыве в Сергиевом Посаде: задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс»

В Подмосковье задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс», на складе которой накануне произошел мощный взрыв. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что в офисе фирмы проведены обыски. «Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава», – отметили в СК.

В то же время следователи и криминалисты следственного управления с участием коллег из ГУК СК России продолжают детальную работу на месте происшествия. Назначены взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая, взрывотехнологическая экспертизы с целью установления причин возгорания, а также 60 судебно-медицинских экспертиз.

«В качестве свидетелей допрошены 34 человека, произведено 7 выемок. Кроме этого, следствию предстоит дать оценку законности нахождения пиротехники и ее составляющих в складском помещении на территории завода», – сообщили в СК.

Для дальнейшего наиболее всестороннего и объективного расследования уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ), возбужденное по факту происшествия на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде, передано в аппарат ГСУ СК России по Московской области.

По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ЧП произошло утром в среду, 9 августа, в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. К настоящему времени известно, что за медицинской помощью обратились более 60 человек, 9 числятся пропавшими без вести, одна женщина скончалась в больнице. Ранее сегодня сообщалось, что после взрыва на складе пиротехники остается неизвестной судьба 12 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Москва, Светлана Антонова

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