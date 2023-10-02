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Понедельник, 2 октября 2023, 18:08 мск

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«Газпром» опроверг заявление Молдавии об отказе от российского газа

«Газпром» по-прежнему получает от компании «Молдовагаз» ежесуточные заявки на поставку газа и выполняет их. Об этом говорится в сообщении российской компании, и уточняется, что «голубое топливо» подается транзитом через ГИС «Суджа».

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов на Евроатлантическом форуме устойчивости заявил, что республика больше не будет покупать газ у «Газпрома». Кишинев пополнил запасы топлива на европейском рынке.

В начале сентября Парликов говорил, что Молдавия планирует зимой сама торговать голубым топливом на мировом рынке благодаря запасам газа в хранилищах на Украине.

В Молдавии сохраняется режим ЧП из-за дефицита газа.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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