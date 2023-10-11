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Среда, 11 октября 2023, 18:04 мск

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Новый виток приватизации: крупнейшего в России производителя этилового спирта готовят к продаже

Крупнейший в России производитель этилового спирта «Росспиртпром» внесен в план приватизации. Эту информацию подтвердил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

«В плане приватизации он есть», – цитирует «Прайм» ответ чиновника на вопрос о том, выступил ли Минфин с предложением провести приватизацию «Росспиртпрома» до конца этого года.

Сазанов уточнил, что дальнейшие оценочные мероприятия относятся к ведению Росимущества.

В Росимуществе со своей стороны отметили, что прогнозный план приватизации был изменен. «В прогнозный план приватизации на 2023-2025 годы внесены изменения в части переноса АО «Росспиртпром» из первого раздела во второй, который предполагает приватизацию акций общества без отдельного решения правительства», – пояснили РИА «Новости» в ведомстве.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников, глава Банка России Эльвира Набиуллина, и помощник президента РФ Максим Орешкин высказались за перезапуск процесса приватизации в стране. Эту позицию поддержал также глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Минфин РФ

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