Новый виток приватизации: крупнейшего в России производителя этилового спирта готовят к продаже

Крупнейший в России производитель этилового спирта «Росспиртпром» внесен в план приватизации. Эту информацию подтвердил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

«В плане приватизации он есть», – цитирует «Прайм» ответ чиновника на вопрос о том, выступил ли Минфин с предложением провести приватизацию «Росспиртпрома» до конца этого года.

Сазанов уточнил, что дальнейшие оценочные мероприятия относятся к ведению Росимущества.

В Росимуществе со своей стороны отметили, что прогнозный план приватизации был изменен. «В прогнозный план приватизации на 2023-2025 годы внесены изменения в части переноса АО «Росспиртпром» из первого раздела во второй, который предполагает приватизацию акций общества без отдельного решения правительства», – пояснили РИА «Новости» в ведомстве.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников, глава Банка России Эльвира Набиуллина, и помощник президента РФ Максим Орешкин высказались за перезапуск процесса приватизации в стране. Эту позицию поддержал также глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Москва, Светлана Антонова

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