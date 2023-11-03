Проблемы в экономике, межнациональные конфликты и ультрапатриотическая угроза: выборы президента РФ как референдум доверия

Ухудшение экономической ситуации, межнациональные конфликты и ситуация в зоне специальной военной операции являются главными рисками накануне предстоящих в марте 2024 года выборов президента России. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог Игорь Димитриев. По его оценке, на фоне подавляющей поддержки населением действий власти наиболее деструктивной частью политической элиты РФ является ее ультрапатриотическая часть.

«Выборы президента России – это не столько выборы, сколько референдум доверия. Изменение настроений поддержки действий власти, которые в российском обществе доминируют, могут вызвать экономические, социально-экономические или этнические конфликты внутри страны. Поэтому если предполагать, что этот референдум доверия попытаются сорвать, значит – должны будут произойти какие-то внутренние процессы. В общем, у нас три опасных момента. Это ситуация на фронте, но сейчас она более-менее стабилизировалась. Это экономическая ситуация. И это возможные межнациональные конфликты», – полагает Димитриев.

При этом политолог обратил внимание на снижение возможностей внешнего влияния, как это было, например, на президентских выборах в Белоруссии. «Российское общество в целом инертно и раскачать его очень сложно. Есть только определенные группы, которые носят пассионарность более высокого порядка. В том числе мусульманская часть общества – она достаточно чувствительно относится к происходящим в мире процессам. Есть еще одна категория – так называемые ультрапатриоты или рассерженные патриоты, но сейчас эта часть обезглавлена и, судя по всему, не способна к активной политической деятельности. Расшатать ситуацию они в общем-то в реальности не способны, только лишь в Интернет-пространстве, и то – аккуратно и осторожно, поскольку находятся под присмотром правоохранителей», – уточнил политолог.

Говоря о российской элите, Димитриев также отметил определенные риски для стабильности внутри России как раз со стороны ультрапатриотических сил. «Выяснилось в ходе последних двух лет, что наиболее эффективная и адекватная часть политической элиты России с эффективным решением проблем – это как раз те, кого принято было все предыдущие годы обвинять в прозападной позиции или чем-то подобном. Кто ничего хорошего не сделал в последние годы, так это так называемое патриотическое крыло, кроме расшатывания ситуации внутри, напряжения настроений и медийных бурлений в обществе», – сказал он.

Политолог также исключил возможность реализации варианта «преемник» на предстоящих президентских выборах. «Никакой операции «преемник» пока не будет. Это очевидно, на выборах уж точно. Если в России происходит передача власти преемнику, то она происходит не путем выборов. Просто принимают решение и меняют первое лицо, а выборы не имеют к этому никакого отношения», – считает он.

В то же время, как полагает эксперт, в нынешних условиях нет никакого смысла в кадровых перестановках на ключевых постах во власти. «Даже если будут какие-то перестановки, придавать им какое-то значение не стоит. Премьер-министр Михаил Мишустин в 2020 году пришел с новым кабинетом министров, и, как мы все знаем, это означало определенные изменения во внутренней политике, в том числе, цифровизации и так далее. Все говорили, что этот человек большой в этом специалист. Похоже, что изменений в этом плане не предполагается. Цифровизация и превращение государственной структуры в современный цифровой сервис продолжается. Никто отменять этих планов не будет, поэтому в целом менять какого-то смысла нет. Да это в российских реалиях и не имеет особого значения», – заключил Димитриев.

Москва, Мария Соколова

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