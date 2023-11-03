«Извращение создания…» Путин назвал невероятным свинством действия Запада

Президент РФ Владимир Путин назвал невероятным свинством действия Запада, который одновременно поддерживает евреев Израиля, а в России пытается организовывать еврейские погромы. Такое заявление глава государства сделал на встрече с членами Общественной палаты России.

Как отметил Путин, на беспорядки в аэропорту Махачкалы повлияли вбросы в соцсетях из-за рубежа, в том числе из Украины.

«Меня удивляет позиция заокеанских деятелей. Они вроде бы поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Просто невероятное свинство, это уже не двойные стандарты. Даже не знаю, как это назвать. Извращение сознания какое-то», – констатировал глава российского государства.

Telegram: ВИДЕО

Напомним, в ночь на 30 октября в Махачкале толпа местных жителей ворвалась в аэропорт после прилета рейса из Тель-Авива, парализовав его работу. Часть из них проникла на взлетную полосу аэрогавани, где в этот момент стоял прибывший из Израиля самолет. Протестующие требовали изгнать из страны израильтян на фоне массовой гибели палестинцев в секторе Газа. В результате пострадало около 20 человек.

По факту массовых беспорядков возбуждено уголовное дело, задержано 83 человека. Сегодня Следственный комитет сообщил, что установлены личности более 20 активных провокаторов. По предварительным данным, ущерб от массовых беспорядков составил «сотни миллионов рублей».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»