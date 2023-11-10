«Единая Россия» определилась с датой съезда накануне выборов президента РФ

Съезд «Единой России» пройдет 17 декабря на площадке выставки «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, ссылаясь на решение президиума генсовета «ЕР».

«До этого все партийные отделения проведут конференции и определят делегатов, которые представят регионы на Съезде. До Съезда мы также проведем три панельные дискуссии – в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и столице. В них примут участие представители регионов. Там мы обсудим текущую ситуацию, поговорим о результатах работы, прежде всего, по Народной программе. О планах и позиции партии по ключевым вопросам жизни страны. Там же сформулируем предложения для Съезда», – уточнил Турчак в своем телеграм-канале.

Ожидается, что «ЕР» на съезде официально объявит о своем кандидате на предстоящих весной 2024 года выборах президента РФ.

Москва, Светлана Антонова

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