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Пятница, 10 ноября 2023, 18:48 мск

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В Москве предъявлены обвинения 6 фигурантам дела о мошенничествах в кафе

Следственный комитет ходатайствует об аресте шести фигурантов уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с подставными кафе. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

Как сообщалось ранее, участники организованной преступной группы разработали и реализовали криминальную схему. Входившие в состав ОПГ девушки знакомились в Интернете с мужчинами и договаривались о личных встречах. В ходе последующего времяпрепровождения злоумышленницы предлагали посетить заранее определенное соучастниками заведение общепита, где делали заказ по завышенной стоимости. В завершение вечера девушка внезапно уходила, а ее спутнику выставлялся счет на десятки тысяч рублей, который не соответствовал указанным в меню ценам. При отказе оплатить такой счет, аферисты, игравшие роли охранников, заставляли сделать это под угрозой физической расправы.

По данным СК, всего было задержано 36 фигурантов.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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