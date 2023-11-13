российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 ноября 2023, 13:42 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Кремле ответили на вопрос о выдвижении Путина на выборы президента РФ

Архив, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин пока не принимал никаких решений насчет выдвижения на выборы президента РФ, которые намечены на март 2024 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Понятно, что эта тема все больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов. Пока никаких решений на этот счет не принималось. Понятно, что время к моменту объявления приближается. Но пока решений еще нет. Как только они будут – мы вас проинформируем», – отметил спикер Кремля (цитата по ТАСС).

Стоит отметить, что на прошлой неделе Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ единогласно утвердила постановление об изготовлении к выборам президента РФ более 113,5 млн бюллетеней.

В конце октября Песков заверял, что Кремль исходит из того, что президентские в любом случае состоятся. «Они [выборы] не назначены, но они приближаются, и они в любом случае состоятся. Мы исходим из этого», – подчеркивал пресс-секретарь главы государства.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Выборы президента РФ - 2024

«Единая Россия» определилась с датой съезда накануне выборов президента РФ / Проблемы в экономике, межнациональные конфликты и ультрапатриотическая угроза: выборы президента РФ как референдум доверия / Выборы президента РФ готовят без сильного спарринг-партнера от патриотических сил – эксперт / Избирком начал тестировать ДЭГ к президентским выборам / Падение доходов, проблемы с импортозамещением и перестановки во власти: Россия движется к выборам президента в условно стабильной ситуации / Процентный риск и феодализм чиновников: власти накануне выборов президента РФ попали в собственную «ловушку» / Создается «почва» для «пятой колонны»? Думская оппозиция заявила о рисках делегитимизации президента РФ на выборах / Госдума уточнила правила проведения выборов во время военного положения

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Выборы, Политика, Россия, Выборы президента РФ - 2024,