В Кремле ответили на вопрос о выдвижении Путина на выборы президента РФ

Президент РФ Владимир Путин пока не принимал никаких решений насчет выдвижения на выборы президента РФ, которые намечены на март 2024 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Понятно, что эта тема все больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов. Пока никаких решений на этот счет не принималось. Понятно, что время к моменту объявления приближается. Но пока решений еще нет. Как только они будут – мы вас проинформируем», – отметил спикер Кремля (цитата по ТАСС).

Стоит отметить, что на прошлой неделе Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ единогласно утвердила постановление об изготовлении к выборам президента РФ более 113,5 млн бюллетеней.

В конце октября Песков заверял, что Кремль исходит из того, что президентские в любом случае состоятся. «Они [выборы] не назначены, но они приближаются, и они в любом случае состоятся. Мы исходим из этого», – подчеркивал пресс-секретарь главы государства.

Москва, Светлана Антонова

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