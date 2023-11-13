Кандидатом «эсеров» на выборах президента РФ будет Владимир Путин

Партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» выдвинет действующего главу государства Владимира Путина кандидатом на предстоящие в марте 2024 года президентские выборы и уже готовит для него программу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил лидер «эсеров» Сергей Миронов на «круглом столе» в Госдуме по совершенствованию государственной политики в сфере образования.

«Скоро у нас будет президентская избирательная кампания. И наша партия в том числе готова предложить кандидату в президенты Владимиру Путину, которого на предстоящем в декабре съезде мы выдвинем в качестве кандидата... Мы готовы предложить ему программу – те предложения, которые действительно помогут России стать независимой, суверенной, мощной страной с очень хорошим будущим», – заявил Миронов.

При этом политик подчеркнул, что «наше будущее – это наши дети», и привел пример из родного для него и главы государства Санкт-Петербурга, какими ущербными будущих граждан РФ делает единый госэкзамен. «ЕГЭ должен быть исключен из нашей жизни. Сегодня мне прислали… Приходит к сотруднице в Санкт-Петербурге (молодая девушка – социолог) и заполняет анкету, что она родилась в Ленинграде, а проживает в Санкт-Петербурге. И вот эта наследница ЕГЭ говорит: а почему вы переехали? – Так потому, что был военный переворот. Она (социолог) так сжалась и говорит: беженка?..» – рассказал Миронов. «Это было бы смешно, если б не было так грустно, потому что это следствие ЕГЭ», – добавил лидер «эсеров».

Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года. Конкретную дату установит Совет Федерации в декабре этого года.

Москва, Мария Соколова

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