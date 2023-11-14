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Вторник, 14 ноября 2023, 17:51 мск

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Виктор Батурин получил срок за очередное мошенничество

Симоновский суд Москвы приговорил скандально известного предпринимателя Виктора Батурина – брата Елены Батуриной, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова – к шести годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Бизнесмену также назначен штраф в 500 тысяч рублей.

Батурин признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК) и двух эпизодах фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК). По части обвинений он был освобожден от ответственности за истечением сроков давности, уточняет «Интерфакс».

Елена Батурина посчитала поддельными документы, представленные своим братом в суд по урегулированию спора о 25-процентной доле в «Интеко» и компенсации за нее.

Ранее Батурин дважды был осужден по делам о мошенничестве. Батурина в сентябре 2011 года продала «Интеко».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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