В Электростали возбуждено уголовное дело после перебоев в теплоснабжении жилья

В подмосковной Электростали возбуждено уголовное дело по факту оказания теплоснабжающей организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья жителей города (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, теплоснабжающая организация, являясь единой в сфере теплоснабжения на территории г.о. Электросталь, ненадлежащим образом эксплуатировала тепловые сети, что привело к их критическому износу и содержанию в неработоспособном, технически неисправном состоянии. В результате с 6 по 31 октября 2023 года организация осуществляла отключение отопления или снижала параметры отопления в многоквартирных домах мкр Восточный более 43 раз по причине технологического сбоя на сетях теплоснабжения, а также в связи с перебоями работы котельной.

Следователи проводят допросы, изучается изъятая документация.

Стоит отметить, что в середине октября в подмосковном Щелкове было возбуждено аналогичное уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Москва, Светлана Антонова

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