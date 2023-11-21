Кадровый вопрос: после выборов президента РФ некоторые губернаторы могут получить назначения в Кремле

После завершения выборов президента РФ, которые намечены на март 2024 года, возможны кадровые перестановки в правительстве и администрации главы государства. Как считают эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», резервом Кремля могут быть некоторые руководители регионов.

«Формирование нового состава Правительства РФ и Администрации президента после марта 2024 года повышает вероятность того, что некоторые губернаторы могут войти в обновленный состав федеральных органов власти. Тем более, что ряд губернаторов-«технократов» уже переизбрался на второй срок и заинтересован в повышении до федерального уровня», – говорится в докладе «XV рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0».

Политические аналитики обратили внимание, что назначение на должности федеральных министров губернаторов Владимира Якушева (Тюменская область) и Дмитрия Кобылкина (ЯНАО) в 2018 году подтверждают возможность подобного сценария.

«Уже сейчас можно отметить потенциальные кандидатуры в губернаторском корпусе, которые могли бы перейти на федеральный уровень, учитывая опыт работы в руководящих структурах центральной власти и наличие прочных позиций в системе «Политбюро 2.0» (неформальная политическая структура)», – отмечают эксперты.

По их оценке, на должности федерального уровня могут рассчитывать, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Крыма Сергей Аксенов, а также руководители Приморского края и Магаданской области Олег Кожемяко и Сергей Носов.

Как считают авторы доклада, ещё один возможный вариант ротации губернаторского корпуса после президентских выборов может заключаться в назначении экс-чиновников федерального уровня на посты региональных глав в случае их ухода из правительства РФ или президентской администрации. Такие перестановки могут быть совмещены с задачей точечных ротаций в тех регионах, где в 2024 году ожидаются губернаторские выборы.

В целом, как полагают эксперты «Минченко консалтинг», электоральные сюрпризы в ходе президентской кампании вряд ли возможны.

«Уверенная победа Кремля на региональных выборах 2023 года демонстрирует практически полный контроль над машиной электоральной мобилизации. Даже в тех регионах, где у парламентской оппозиции была высокая поддержка, партия власти и действующие губернаторы показали высокий результат. На президентских выборах 2024 года федеральному центру остается лишь экстраполировать зарекомендовавший себя электоральный инструментарий в масштабах всей страны. И здесь ключевая ответственность ляжет именно на губернаторов, многие из которых одновременно возглавляют региональные отделения «Единой России», – говорится в докладе.

При этом аналитики по итогам осенней региональной кампании выделили ряд ключевых элементов управляемости выборов, которые все больше напоминают отлаженный бюрократический процесс. Это, в том числе, фактор многодневного голосования, затрудняющий наблюдение и повышает эффективность различных типов электоральной мобилизации, дистанционное электронное голосование и административный ресурс на фоне ревизии информационного пространства и минимизации публичной критики политического курса в преддверии президентских выборов 2024.

В то же время сказывается кризис позиционирования парламентской оппозиции – солидаризация парламентских партий с политическим курсом Кремля. Их риторику трудно отличить от нарративов «Единой России». Особенно сильно это ударило по главной оппозиционной партии – КПРФ, которая до 2022 года успешно аккумулировала голоса не только ядерного электората коммунистов, но и рассерженного городского избирателя, пояснили авторы доклада.

Москва, Светлана Антонова

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