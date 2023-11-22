российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 ноября 2023, 15:17 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Совет Федерации одобрил повышение минимальной зарплаты россиян

Сегодня верхняя палата российского парламента утвердила закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. В соответствии с документом в следующем году МРОТ составит 19 242 рубля.

После вступления закона в силу заработная плата вырастет у 4,8 млн россиян. Кроме того, от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования.

Ранее представители парламентской оппозиции в Госдуме настаивали, чтобы МРОТ был увеличен более существенно. В частности, заявлялось о необходимости повышения, как минимум, до 30-35 тысяч рублей и более – с учетом постоянно растущей инфляции на основные продукты питания выше уровня, который показывает Росстат.

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Совет Федерации

Совет Федерации утвердил закон о бюджете на ближайшую трехлетку / «Ситуация стабилизировалась»: Новак анонсировал скорую отмену запрета на экспорт дизельного топлива / Два православных храма и 12 кирх: Финляндия проводит религиозную экспансию на северо-западе России / «Горящие проблемы»: в Совфеде обратили внимание на отсутствие местных законов по интеграции новых регионов в экономику РФ / Воспроизводство полезных ископаемых под угрозой: в Совете Федерации заявили о кризисе в отрасли / Фонд супруги Зеленского передает украинских детей педофилам на Западе / Риск Третьей мировой войны: США и Британия нацелены на обострение палестино-израильского конфликта / Это только начало: Украине грозит революция на фоне «целовашек-обнимашек» с ЕС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Совет Федерации,