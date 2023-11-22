Совет Федерации одобрил повышение минимальной зарплаты россиян

Сегодня верхняя палата российского парламента утвердила закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. В соответствии с документом в следующем году МРОТ составит 19 242 рубля.

После вступления закона в силу заработная плата вырастет у 4,8 млн россиян. Кроме того, от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования.

Ранее представители парламентской оппозиции в Госдуме настаивали, чтобы МРОТ был увеличен более существенно. В частности, заявлялось о необходимости повышения, как минимум, до 30-35 тысяч рублей и более – с учетом постоянно растущей инфляции на основные продукты питания выше уровня, который показывает Росстат.

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