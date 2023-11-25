Нелегалы из Средней Азии стали фигурантами уголовного дела об ограничении свободы жителя Подмосковья

Задержанные накануне в Подмосковье нелегальные мигранты из Средней Азии, которые избили пенсионера и заставили его отвезти их на автомобиле, стали фигурантами уголовного дела об ограничении свободы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

«Следователем следственного отдела по г. Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении двух граждан иностранного государства. Они подозреваются в незаконном лишении свободы 76-летнего местного жителя (ч. 2 ст. 127 УК РФ)», – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, 15 ноября подозреваемые, находясь около жилого дома в Щелкове проникли в автомобиль под управлением потерпевшего, после чего лишив его возможности покинуть машину и применения насилия, они нанесли несколько ударов кулаками в лицо, выдвинув требование совершить с ними поездку в мкр. Богородский.

В настоящее время подозреваемые задержаны сотрудниками МВД по уголовному делу о незаконном завладении автомобиля (ч. 2 ст. 166 УК РФ).

Как уточнили в Следственном комитете, в ходе проведенных обысков по месту жительства и работы подозреваемых, а также осмотров помещений следователями выявлены 10 иностранных граждан, из которых 3 человек также как и фигуранты уголовного дела находились на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В отношении этих лиц составлены протоколы об административных правонарушениях.

Москва, Светлана Антонова

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