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Вторник, 28 ноября 2023, 12:45 мск

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Президентская кампания в России начнется 13 декабря – Зюганов

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы

Совет Федерации официально объявит о начале в России президентской избирательной кампании 13 декабря. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании», – сказал Зюганов.

Лидер КПРФ напомнил, что 17 декабря съезд по выдвижению кандидата на пост президента проведет «Единая Россия». «23 (декабря) мы проведем свой съезд, на котором выдвинем целую команду», – отметил политик.

По его словам, заявлять о выдвижении конкретного кандидата от КПРФ пока преждевременно. «Когда заявляют, что я пойду и буду там участвовать, – это несерьезно. Ну а мы пойдем с командой кандидатов в правительство национальных интересов», – пояснил Зюганов.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Совфед на заседании 13 декабря может назначить дату выборов президента РФ, предположительно, на 17 марта 2024 года.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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