«Изоляция России от ВТО – то, чего добивается Запад» – Минэкономразвития РФ

Запад добивается изоляции России от Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития РФ в ответ на запрос РИА «Новый День», следует ли России выйти из этой организации, как неоднократно предлагали депутаты Госдумы, в том числе от партии «Единая Россия», после начала специальной военной операции.

«Изоляция России от ВТО – то, чего добивается Запад. Во-первых, продолжение участия в ВТО – это возможность для переориентации на новые рынки. С подавляющим большинством стран, дружественными и нейтральными (например, Турцией, Индией, Китаем, ОАЭ, Бразилией, Саудовской Аравией) Россия работает по правилам ВТО. Это делает наши отношения предсказуемыми, позволяет сокращать барьеры для освоения рынков. Выход из Организации – потеря наработанного кредита доверия к нашим экономическим операторам», – пояснили в Минэкономразвития РФ.

При этом, как уточнили в министерстве, «даже в случае выхода из ВТО Россия все равно продолжит выполнять большую часть обязательств, так как на базе права ВТО построено право ЕАЭС».

«Согласно договору о Союзе, обязательства стран «пятерки» становятся частью права ЕАЭС. Сейчас, согласно Договору, Единый таможенный тариф определяется тарифными обязательствами России, как первой страны, присоединившейся к ВТО», – говорится в ответе на запрос РИА «Новый День».

«Кроме того, выход из ВТО осложнит заключение соглашений о свободной торговле. Сейчас они формируются на основе норм ВТО. По сути – часть договоренностей уже есть. В отсутствии такой базы станет сложнее выйти на выгодные условия», – подчернили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«Также ВТО – это инструмент защиты российских экспортеров. Когда правила ВТО нарушаются, есть инструменты воздействия (механизм консультаций, обжалование в рамках споров)», – добавили в министерстве.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube