Миронов подтвердил выдвижение Путина кандидатом в президенты от «эсеров»

Партия «Справедливая Россия – За правду» выдвинет кандидатом на выборы президента России действующего главу государства Владимира Путина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение подтвердил сегодня лидер «эсеров» Сергей Миронов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

«23 декабря состоится съезд социалистической партии «Справедливая Россия – Патриоты За правду», и мы на этом съезде выдвинем кандидатом от нашей партии Владимира Владимировича Путина», – сказал политик.

При этом Миронов выразил уверенность, что к этому времени глава государства уже станет кандидатом в президенты. «Что-то мне подсказывает, что к этому времени, возможно, произойдут ожидаемые события и на тот момент, может быть как самовыдвиженец или какие-то другие будут решения по кандидатуре Владимира Владимировича Путина, но мы такое решение приняли ещё 20 мая, и 23 декабря обязательно это решение подтвердим – выдвинем кандидатом в президенты РФ от социалистической партии «Справедливая Россия – Патриоты За правду» Владимира Владимировича Путина», – отметил лидер «эсеров».

Ранее сообщалось, что 17 декабря состоится съезд «Единой России» по выдвижению кандидата на пост президента. 19 декабря пройдет съезд ЛДПР. В КПРФ сообщили, что партия определится с кандидатом 23 декабря.

Сегодня Совет Федерации дал старт президентской избирательной кампании, назначив дату выборов президента на 17 марта 2024 года. В ЦИК РФ уточнили, что по просьбам избирателей, голосование будет проводиться в течении трех дней и начнется 15 марта.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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