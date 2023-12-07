«Что ты сделал для страны?» В «Единой России» призвали проявить гражданскую позицию на выборах президента

Россиянам необходимо проявить гражданскую позицию на выборах президента, которые Совет Федерации назначил на 17 марта 2024 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, если Украина не может даже думать о выборах, то глава российского государства заинтересован, чтобы народ высказал свое мнение.

«Украина не может даже думать о выборах, а наш президент заинтересован в том, чтобы народ высказал свое мнение и избрал президента страны», – сказал Васильев.

Парламентарий напомнил о попытках Запада разрушить политическую систему в России и возможности каждого россиянина использовать выборы для демонстрации своей гражданской позиции.

«Помните, как все начиналось, как оппозиция критиковала президента, как они хотели раскачать нашу систему власти, которую Россия за эти годы выстрадала… Мы выстояли во главе с президентом. А чтобы было, если бы система не устояла в сегодняшней ситуации? Им не удалось ни экономику разрушить, ни политическую систему раскачать. Всё стало только крепче. И люди сейчас на выборах должны задуматься, определиться, понять и сделать свой выбор», – пояснил он.

«Многие спрашивали: что ты сделал для страны? Отвечают: а что я могу? Первое – ты можешь принять участие в выборах и занять своё место в процессе развития экономики, обеспечения безопасности и лучшего будущего для своих детей, для своей страны. Такая возможность есть у каждого. Впереди выборы. Надеюсь, они пройдут на высоком уровне, достойно», – заключил Васильев.

Сегодня Совет Федерации дал старт президентской избирательной кампании, назначив дату выборов президента на 17 марта 2024 года. В ЦИК РФ уточнили, что по просьбам избирателей, голосование будет проводиться в течении трех дней и начнется 15 марта.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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