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Пятница, 8 декабря 2023, 15:45 мск

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ЦИК РФ уточнил список партий, которые могут зарегистрировать кандидата в президенты без сбора подписей

Фото: ЦИК РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России уточнила список политических партий, которые имеют право зарегистрировать своего кандидата на выборах президента России 17 марта 2024 года без сбора подписей избирателей.

В их число вошли все парламентские партии: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди».

Всего в избирательной кампании могут принять участие 25 политических объединений РФ.

Ранее сообщалось, что 17 декабря состоится съезд «Единой России» по выдвижению кандидата на пост президента. 19 декабря с форматом участия в избирательной кампании определится ЛДПР, хотя в партии уже заявляли о выдвижении своего лидера Леонида Слуцкого. В КПРФ сообщили, что определчтся по этому вопросу 23 декабря. В этот же день «Справедливая Россия – За правду» на своем съезде выдвинет кандидатом в президенты Владимира Путина.

Совет Федерации дал старт президентской избирательной кампании, назначив дату выборов президента на 17 марта 2024 года. В ЦИК РФ уточнили, что по просьбам избирателей, голосование будет проводиться в течении трех дней и начнется 15 марта.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Выборы президента РФ - 2024

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