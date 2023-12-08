ЦИК РФ уточнил список партий, которые могут зарегистрировать кандидата в президенты без сбора подписей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России уточнила список политических партий, которые имеют право зарегистрировать своего кандидата на выборах президента России 17 марта 2024 года без сбора подписей избирателей.
В их число вошли все парламентские партии: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди».
Всего в избирательной кампании могут принять участие 25 политических объединений РФ.
Ранее сообщалось, что 17 декабря состоится съезд «Единой России» по выдвижению кандидата на пост президента. 19 декабря с форматом участия в избирательной кампании определится ЛДПР, хотя в партии уже заявляли о выдвижении своего лидера Леонида Слуцкого. В КПРФ сообщили, что определчтся по этому вопросу 23 декабря. В этот же день «Справедливая Россия – За правду» на своем съезде выдвинет кандидатом в президенты Владимира Путина.
Совет Федерации дал старт президентской избирательной кампании, назначив дату выборов президента на 17 марта 2024 года. В ЦИК РФ уточнили, что по просьбам избирателей, голосование будет проводиться в течении трех дней и начнется 15 марта.
Москва, Мария Соколова
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