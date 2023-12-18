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Понедельник, 18 декабря 2023, 17:44 мск

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Путин подал документы в ЦИК на выборы президента РФ

Архив, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году в качестве самовыдвиженца. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Судя по видеокадрам, которые опубликовал журналист Павел Зарубин, Путин лично предоставил в Центризбирком необходимые документы.

Собрание инициативной группы по выдвижению Путина на должность президента РФ состоялось 16 декабря.

Напомним, выборы главы российского государства состоятся 15-17 марта 2024 года.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Выборы президента РФ - 2024

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