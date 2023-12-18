Путин подал документы в ЦИК на выборы президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году в качестве самовыдвиженца. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Судя по видеокадрам, которые опубликовал журналист Павел Зарубин, Путин лично предоставил в Центризбирком необходимые документы.
Собрание инициативной группы по выдвижению Путина на должность президента РФ состоялось 16 декабря.
Напомним, выборы главы российского государства состоятся 15-17 марта 2024 года.
Москва, Елена Володина
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