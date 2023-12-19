ЛДПР определилась с кандидатом в президенты РФ

Съезд ЛДПР выдвинул председателя партии Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента России. Об этом сообщила пресс-служба либерал-демократов.

Как уточняется, за кандидатуру лидера ЛДПР проголосовали 106 делегатов съезда. Примечательно, что в бюллетене для тайного волеизъявления был только один кандидат.

Напомним, выборы главы российского государства пройдут 15-17 марта 2024 года. Накануне действующий президент РФ Владимир Путин сдал документы в Центризбирком о своем участии в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца.

Остальные парламентские партии намерены провести предвыборные съезды в ближайшее время.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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