ЛДПР определилась с кандидатом в президенты РФ

Съезд ЛДПР выдвинул председателя партии Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента России. Об этом сообщила пресс-служба либерал-демократов.
Как уточняется, за кандидатуру лидера ЛДПР проголосовали 106 делегатов съезда. Примечательно, что в бюллетене для тайного волеизъявления был только один кандидат.
Напомним, выборы главы российского государства пройдут 15-17 марта 2024 года. Накануне действующий президент РФ Владимир Путин сдал документы в Центризбирком о своем участии в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца.
Остальные парламентские партии намерены провести предвыборные съезды в ближайшее время.
Москва, Елена Володина
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