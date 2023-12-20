В Москве изъята огромная партия латиноамериканского кокаина

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России изъяли рекордную партию латиноамериканского кокаина, которую преступная группировка намеревалась переправить в государства Европейского союза. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

«В результате комплексной проверки информации оперативными подразделениями установлены двое граждан России, прибывших в Московский регион из приграничных субъектов специально для проведения многоэтапной наркоакции. Их задача заключалась в получении в Москве ранее доставленной в нашу страну особо крупной партии кокаина, а также транспортировка наркотиков к месту последующего контрабандного вывоза в государства Европейского Союза», – говорится в сообщении спецслужбы.

В ФСБ уточнили, что для совершения преступления наркокурьеры использовали арендованное на подставное лицо транспортное средство, а также поддельные документы – паспорт и водительское удостоверение.

При задержании с поличным у членов наркогруппировки обнаружено и изъято 673 кг кокаина. Оптовая стоимость изъятой партии на российском «черном» рынке превышает 2,5 млрд рублей. Розничный сбыт мог принести наркосиндикату прибыль на общую сумму не менее 6,5 млрд рублей.

Следственным управлением ФСБ России в отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Российское уголовное законодательство предусматривает в качестве наказания за совершенное преступление вплоть до пожизненного лишения свободы, уточнили в ФСБ.

Как сообщал «Новый День», что в апреле текущего года в Подмосковье сотрудники российских спецслужб выявили склад, где хранилось 699 кг кокаина. Тогда были задержаны трое иностранцев – граждане Республики Колумбия и одного из государств Евросоюза.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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