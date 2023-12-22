В Москве возбуждено уголовное дело против подростков о совершении диверсии

В Москве возбуждено уголовное дело о диверсии на железной дороге, фигурантами которого оказались двое молодых людей 2005 и 2006 годов. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, преступление было совершено из корыстных побуждений – за денежное вознаграждение.

«13 декабря 2023 года несовершеннолетний со знакомым, находясь на 320 км перегона железнодорожных станций «Михнево – Усады» Павелецкого направления Московской железной дороги, расположенных в Ступинском районе Московской области, действуя группой лиц по предварительному сговору, получая указания путем переписки в мессенджере, совершили поджог релейного шкафа, тем самым приведя в негодность объект транспортной инфраструктуры», – уточнили в СКР обстоятельства ЧП.

Несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении противоправных действий. Фигуранты вину признали и раскаялись.

Молодые люди пояснили, что решились на преступление за денежное вознаграждение. Предложение им поступило в одном из мессенджеров от неизвестного.

Стоит отметить, что подобные преступления стали совершаться регулярно. В конце ноября в Москве также были задержаны подростки, подозреваемые в диверсии на железнодорожной станции «Домодедово».

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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