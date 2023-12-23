российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 23 декабря 2023, 17:16 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

КПРФ официально объявила своего кандидата на выборы главы государства

Фото из официального телеграм-канала КПРФ

На XVIII съезде КПРФ кандидатом в президенты России выдвинут Герой труда, депутат Госдумы Николай Харитонов. Об этом сообщила пресс-служба компартии.

Ранее сегодня на своем съезде партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» единогласно поддержала Владимира Путина как кандидата на выборах президента РФ в 2024 году.

Как сообщал «Новый День», в числе кандидатов также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также действующий президент РФ Владимир Путин, который решил участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Напомним, выборы главы российского государства пройдут 15-17 марта 2024 года.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Выборы президента РФ - 2024

«Эсеры» поддержали Путина на выборах президента РФ / В КПРФ определились с кандидатом на выборы президента / ЦИК принял решение о проведении ДЭГ на президентских выборах в 29 регионах / ЦИК зарегистрировал группу избирателей в поддержку выдвижения Путина в президенты / ЛДПР определилась с кандидатом в президенты РФ / «Будут торпедировать»: Россию ожидает неспокойный год с провокациями и русофобскими шоу / Путин подал документы в ЦИК на выборы президента РФ / «Народный фронт» будет ждать сторонников Путина в своем штабе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Крым, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Выборы, Политика, Россия, Выборы президента РФ - 2024,