КПРФ официально объявила своего кандидата на выборы главы государства

На XVIII съезде КПРФ кандидатом в президенты России выдвинут Герой труда, депутат Госдумы Николай Харитонов. Об этом сообщила пресс-служба компартии.

Ранее сегодня на своем съезде партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» единогласно поддержала Владимира Путина как кандидата на выборах президента РФ в 2024 году.

Как сообщал «Новый День», в числе кандидатов также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также действующий президент РФ Владимир Путин, который решил участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Напомним, выборы главы российского государства пройдут 15-17 марта 2024 года.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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