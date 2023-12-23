«Страна идёт не туда…» Партия «Гражданская инициатива» выдвинула Надеждина на выборы главы государства

Съезд партии «Гражданская инициатива» выдвинул подмосковного депутата Бориса Надеждина кандидатом на выборы главы государства. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Решение было принято единогласно путем тайного голосования, хотя в бюллетень был внесен один кандидат.

«На нас лежит огромная ответственность, тысячи людей готовы поставить за нас подпись и миллионы людей признают, что страна идет не туда», – сказал Надеждин, слова которого цитирует ТАСС.

Как отметил председатель партии Андрей Нечаев, Надеждин – человек близких «Гражданской инициативе» взглядов. «Он человек либерально-демократических взглядов и сторонник соблюдения прав человека», – сказал Нечаев.

Кандидат от непарламентской партии должен собрать до 100 тысяч подписей – не более 2,5 тыс. подписей на один регион.

Ранее сегодня глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что за пост президента РФ намерены побороться в общей сложности 29 претендентов.

Напомним, выборы главы российского государства пройдут 15-17 марта.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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