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Суббота, 23 декабря 2023, 19:45 мск

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«Страна идёт не туда…» Партия «Гражданская инициатива» выдвинула Надеждина на выборы главы государства

Фото: официальный телеграм-канал партии «Гражданская инициатива»

Съезд партии «Гражданская инициатива» выдвинул подмосковного депутата Бориса Надеждина кандидатом на выборы главы государства. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Решение было принято единогласно путем тайного голосования, хотя в бюллетень был внесен один кандидат.

«На нас лежит огромная ответственность, тысячи людей готовы поставить за нас подпись и миллионы людей признают, что страна идет не туда», – сказал Надеждин, слова которого цитирует ТАСС.

Как отметил председатель партии Андрей Нечаев, Надеждин – человек близких «Гражданской инициативе» взглядов. «Он человек либерально-демократических взглядов и сторонник соблюдения прав человека», – сказал Нечаев.

Кандидат от непарламентской партии должен собрать до 100 тысяч подписей – не более 2,5 тыс. подписей на один регион.

Ранее сегодня глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что за пост президента РФ намерены побороться в общей сложности 29 претендентов.

Напомним, выборы главы российского государства пройдут 15-17 марта.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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