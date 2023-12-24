Партия «Новые люди» определилась с кандидатом на выборах президента РФ

Кандидатом от партии «Новые люди» на выборах президента РФ станет вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, который осенью текущего года безуспешно претендовал на пост мэра Москвы и набрал только 5,34% голосов избирателей.

Делегаты съезда «Новых людей» проголосовали за Даванкова единогласно. Стоит отметить, что на съезде также было объявлено об объединении «Новых людей» и Партии роста.

Накануне на съезде КПРФ кандидатом в президенты России был выдвинут Герой труда, депутат Госдумы Николай Харитонов. «Эсеры» поддержали действующего президента РФ Владимира Путина, который будет баллотироваться как самовыдвиженец.

От ЛДПР в избирательной кампании будет участвовать лидер партии Леонид Слуцкий.

Глава ЦИК Элла Памфилова накануне сообщила, что за пост президента РФ намерены побороться в общей сложности 29 претендентов.

Напомним, выборы главы государства пройдут 15-17 марта 2024 года.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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