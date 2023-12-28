Без Путина никак: правительство РФ наконец-то озаботилось проблемой зарплат учителей

Сегодня глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что по поручению президента РФ кабинет министров подготовит дополнительные решения по повышению оплаты труда педагогов. Об этом премьер-министр сообщил на заседании правительства.

«Вчера Президент провёл заседание Государственного совета, где подробно обсуждали укрепление роли педагога и наставника. Владимир Владимирович уделил особое внимание значимости их работы для развития нашей страны. Подчёркивал, что важно улучшать условия труда учителей, освободить их от излишней нагрузки», – пояснил Мишустин.

«Также необходимо чётко очертить обязанности классных руководителей. Привлекать в профессию молодые кадры, что очень важно, выпускников профильных вузов», – добавил он.

«По поручению главы государства правительство подготовит дополнительные решения по повышению оплаты труда педагогов. Прежде всего – чтобы поднять её в тех российских регионах, где она ниже, чем в среднем по стране. Должны быть единые, прозрачные и понятные правила», – подчеркнул Мишустин.

Стоит отметить, что ранее в Госдуме представители парламентской оппозиции неоднократно обращали внимание кабинета министров, что до сих пор не выполнен указ главы государства от 2012 года о повышении зарплат не только учителям, но и врачам. Более того, неоднократно заявлялось об откровенном саботаже поручений Путина со стороны «Единой России» и правительства РФ.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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