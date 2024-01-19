В Подмосковье возбуждено ещё одно уголовное дело о противоправных действиях в отношении участника СВО

В Истре возбуждено уголовное дело о противоправных действиях в отношении участника специальной операции и его семьи. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Согласно предварительным данным, которые были опубликованы в соцмедиа, в 2023 году директор управляющей компании, в которой ранее работал участник специальной военной операции, стал требовать от него ежемесячной выплаты денежных средств якобы в счет имевшегося перед ним долга, при этом оказывая моральное давление на его семью.

Также сообщается, что в январе 2024 года дом военнослужащего, который расположен в городском округе Истра, намеренно подожгли. В результате пожара никто не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по ст. 330 (самоуправство), ст. 163 (вымогательство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана оценка всем доводам, указанным в публикации, пояснили в СК.

За последние дни в Московской области было возбуждено два уголовных дела о противоправных действиях в отношении участников СВО – в Реутове и Чехове, где ветераны боевых действий подверглись избиению.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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