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Пятница, 2 февраля 2024, 12:10 мск

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Центризбирком снял с выборов ещё одного кандидата по пост президента РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России признала выдвинутую от Демократической партии Ирину Свиридову утратившей статус кандидата на должность президента РФ.

Решение принято «в связи с непредставлением в установленный срок документов, необходимых для регистрации».

В то же время Центризбирком указал ещё двум самовыдвиженцам Анатолию Баташеву и Раде Русских на недостатки в представленных ими документах для регистрации кандидатами на должность главы государства. В обоих случаях отсутствуют документальное подтверждение факта оплаты изготовления подписных листов, протокол об итогах сбора подписей избирателей и список лиц, осуществлявших сбор подписей. Судя по всему, эти претенденты также будут лишены статуса кандидатов на выборах.

Потенциальными кандидатами на пост президента РФ остаются выдвиженец от «Гражданской инициативы» Борис Надеждин и лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, подписи в поддержку которых сейчас проходят процедуру проверки в ЦИК.

В кампании по-прежнему остаются четыре кандидата. Это действующий глава государства Владимир Путин, участвующий в выборах в качестве самовыдвиженца, и представители парламентских партий – лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Выборы президента РФ - 2024

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