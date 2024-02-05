российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 5 февраля 2024, 17:44 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Более миллиона россиян решили голосовать на выборах президента через Интернет

Фото: ЦИК РФ

Россияне подали более миллиона заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих 15-17 марта выборах президента РФ. Об этом говорится в сообщении Минцифры России.

В ведомстве уточнили, что наибольшую активность при подаче заявлений на ДЭГ проявляют жители Подмосковья, Чувашии, Алтайского края, Ростовской и Свердловской областей. Дистанционно разрешено проголосовать росиянам из 29 регионов.

На портале «Госуслуги» можно подать заявление о голосовании по месту нахождения или электронном голосовании на выборах президента РФ до 11 марта.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Выборы президента РФ - 2024

Надеждин заявил о готовности судиться в случае отказа в регистрации на выборах президента РФ / Более 40 тысяч свердловчан подали заявки для электронного голосования на выборах президента РФ / Кандидат в президенты Рада Русских сдала в ЦИК в 600 раз меньше подписей, чем надо / Центризбирком снял с выборов ещё одного кандидата по пост президента РФ / Самовыдвиженец на выборах президента РФ Баташев не смог собрать подписи избирателей в свою поддержку / Богданов объяснил свой отказ от участия в выборах президента РФ / Ещё один претендент на пост президента РФ снял свою кандидатуру с выборов / В ЦИК назвали число россиян, решивших голосовать дистанционно на выборах президента РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Выборы, Политика, Россия, Выборы президента РФ - 2024,