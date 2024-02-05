Более миллиона россиян решили голосовать на выборах президента через Интернет

Россияне подали более миллиона заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих 15-17 марта выборах президента РФ. Об этом говорится в сообщении Минцифры России.

В ведомстве уточнили, что наибольшую активность при подаче заявлений на ДЭГ проявляют жители Подмосковья, Чувашии, Алтайского края, Ростовской и Свердловской областей. Дистанционно разрешено проголосовать росиянам из 29 регионов.

На портале «Госуслуги» можно подать заявление о голосовании по месту нахождения или электронном голосовании на выборах президента РФ до 11 марта.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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