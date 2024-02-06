Фейки и кибератаки: Запад готовит масштабные провокации во время выборов президента РФ

Выборы главы государства в России будут сопровождаться резким увеличением количества провокационных фейков в Интернете, направленных на дестабилизацию ситуации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, также возможны масштабные кибератаки с попыткой обрушить серверы государственных органов власти, чтобы сорвать подведение итогов голосования 15-17 марта.

Малькевич обратил внимание, что провокации возможны со стороны иноагентов-блогеров, которых до последнего времени продолжает финансово поддерживать российский бизнес. «Российские компании заказывают рекламу у блогеров, которые являются иноагентами, находятся за пределами нашей страны, но живут в том числе на средства, которые им российские компании, видимо, с непатриотичной позицией передают. Это те проколы и те пробелы в правовом регулировании, которые предстоит устранять, потому что ситуация эта абсолютно абсурдная и неправильная», – констатировал Малькевич.

По его оценке, накануне голосования на выборах президента РФ можно ожидать масштабные информационные провокации со стороны Запада. «В преддверии выборов мы ожидаем резкое увеличение фейков, ложных провокационных вбросов из недружественных стран. Цель – дестабилизация ситуации в России вообще и перед выборами, и после выборов в обязательном порядке», – уточнил он.

«Кибератак в виде полномасштабной кибервойны не было, но к этому готовиться нужно, потому что по тем сигналам, которые есть у нас вокруг 17 марта и после него, подобные попытки будут предприняты – обрушить серверы Центральной избирательной комиссии, попытаться устроить коллапс при подведении итогов голосования, и после это будет сочетаться с вбросом большого числа фейков», – подчеркнул Малькевич.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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