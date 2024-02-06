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Вторник, 6 февраля 2024, 18:39 мск

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Саботаж выборов: МИД России вызвал дипломатов Латвии, Литвы и Эстонии

Сегодня в министерство иностранных дел России были вызваны временные поверенные в делах государств Прибалтики в связи с отсутствием должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на неоднократные обращения Москвы обеспечить безопасность на выборах президента РФ на территории избирательных участков в посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, «заявили прибалтам, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и на основе общепринятой международной практики обязанность принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств лежит на государствах пребывания».

«Потребовали в связи с этим, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования. Акцентировали, что создание трудностей при проведении выборов вызовет серьезный протест среди российских граждан, проживающих в этих странах, поскольку это нарушает их конституционные права», – подчеркнула Захарова.

По ее словам, МИД России продолжит добиваться исполнения прибалтами своих обязательств и в случае продолжения саботажа будет действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах, возлагая ответственность на власти государств Прибалтики.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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