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Четверг, 8 февраля 2024, 15:19 мск

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Глава ЦИК России выступила за дистанционный сбор подписей избирателей

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Центризбирком России предложит разрешить сбор подписей дистанционно через портал Госуслуг на федеральных выборах. Об этом сообщила глава комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК.

«Мы по итогам этой кампании точно видим три аспекта, которые предложим пересмотреть нашим законодателям. Первое – разрешить сбор подписей дистанционно через портал Госуслуг, уже на федеральном уровне, как сейчас делается на региональном, то есть не менее 50%», – сказала Памфилова.

По ее словам, второе предложение – законодательно уточнить момент, с которого лицо приобретает статус кандидата на выборах, чтобы не девальвировать этот статус.

Кроме того, как отметила глава ЦИК, необходимо точечно привести к единообразию закон по поводу процедуры регистрации кандидатов на выборах.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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