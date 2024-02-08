В России заблокировано более 2 тысяч ресурсов, которые пытались повлиять на ход выборов президента РФ

Западные государства во главе с США предпринимают очевидные попытки вмешательства во внутренние дела России накануне выборов президента РФ. Об этом сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин, выступая в Совете Федерации на заседании комиссии по защите государственного суверенитета.

«Внешние силы продолжают попытки давления на российское общество в контексте выборов президента РФ. Активно задействуются иностранные интернет-площадки и ресурсы, принадлежащие лицам, признанным иностранными агентами», – подчеркнул Субботин, что его ведомство в постоянном режиме осуществляет мониторинг информационного пространства с последующим ограничением доступа к дестабилизирующей и деструктивной информации.

«Мы ведем активную работу по таким инцидентам совместно с территориальными органами Роскомнадзора на местах, во взаимодействии с Центральной избирательной комиссией, Генеральной прокуратурой и заинтересованными органами государственной власти. С начала года ограничили доступ к более чем 2 тысячам ресурсов и отдельным материалам по вышеназванной тематике», – сказал Субботин.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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