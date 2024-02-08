Запад делает ставку на провокации и массовые протесты до и после выборов президента РФ

Запад в связи с выборами главы российского государства активизировал попытки дестабилизировать ситуацию внутри РФ и дискредитировать электоральные процессы, чтобы по итогам голосования спровоцировать беспорядки. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом было заявлено сегодня на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. По оценке сенаторов, сохраняется опасность недооценки возможности врага.

Глава комиссии Андрей Климов обратил внимание, что всей глобальной русофобской деятельностью управляют из Вашингтона. «Глава ЦРУ Уильям Бернс публично подтвердил, что Россия создает для США серьезные геополитические проблемы, угрожая монополии США в мире. Они ничего не скрывают в этом отношении. Отсюда желание главного шпионского ведомства США, дословно, не упустить возможность воспользоваться тем, что может разъедать российское руководство и народ, для чего Бернс и его сотрудники намерены, в том числе, активно использовать собственные агентурные возможности. Тем более, что убежавшие за рубежи России деятели из числа так называемой несистемной оппозиции создают для этого должную питательную почву», – пояснил он.

При этом сенатор привёл в пример проекты «Теплица социальных технологий» и онлайн-школа «МЕТЛА», которые ставят своей задачей усиление «сопротивления как внутри России, так и за её пределами». «В минувшем году школа учила, как сделать оппозиционные СМИ и блоги заметными в Интернете, как спекулировать на антивоенной тематике. Для занятий привлекались иноагенты. В январе текущего года «МЕТЛА» в режиме закрытых трансляций через Zoom вела трансляцию нового учебного курса для так называемых российских политических активистов. В нем предлагалось, в том числе, делать акценты на навыках организации и управления политическими проектами, разработке стратегии кампании в условиях репрессий и осуществления политизированного ютуб-инфлюенсинга… есть очень созвучное слово инфлюенция – заразное вирусное заболевание. К этому вполне можно отнести эту заразность и опасность для общества», – подчеркнул Климов.

«Речь о злонамеренной, заведомо противоправной попытке усиления влияния в русскоязычной медиа-сфере с участием иноагентов и нежелательных организаций в период президентской избирательной кампании в России в интересах русофобских центров стратегических коммуникаций в США и ЕС… Антироссийские центры пытаются фабриковать некое подобие уличных беспорядков внутри России. Об этом свидетельствуют влиятельные в Конгрессе и правительстве США вашингтонское издание The Hill. 5 февраля в нем была опубликована статья с провокационным названием «Могут ли фиктивные выборы в России спровоцировать народные волнения?» Ни больше не меньше», – уточнил он.

По мнению сенатора, в таких условиях нельзя снижать бдительность. «Я просто слышу из многих мест, в том числе, от своих коллег, что ничего им (Западу) не удастся, что все под контролем, что их планы заведомо обречены. Коллеги, если ничего не делать, то у них что-то может и получиться. Поэтому бдительность надо повышать. Расслабляться нельзя», – констатировал Климов.

Глава рабочей группы комиссии Владимир Джабаров со своей стороны обратил внимание, что в последние две недели участились случаи «открытых призывов» к участию в несанкционированных акциях в день голосования на избирательных участках.

«На Западе осознают низкую эффективность прямого воздействия на ход выборов и поэтому делают ставку на провокации. Для этого ряд антироссийских структур занимается пропагандой участия в противоправных акциях и распространяют призывы к нарушению российского законодательства. В частности, 1 февраля очередная серия таких призывов была опубликована на сайтах, спонсируемых западными правительствами», – отметил он.

«Нет никакого сомнения, что наши оппоненты планируют попытки спровоцировать массовые протесты сразу после выборов. Западные так называемые эксперты в кавычках уже сейчас отрабатывают тему о возможных протестных акциях. Рабочая группа нашей комиссии по мониторингу в ежедневном режиме фиксируем деструктивную деятельность стран Запада», – подчеркнул Джабаров.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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