Нужно ли вернуть прямые выборы в Совет Федерации? Опрос на сайте РИА «Новый День»

В России время от времени разгораются дискуссии об изменении порядка формирования верхней палаты парламента и возвращении выборов сенаторов, для многих из которых Совет Федерации сейчас превратился в «почётную пенсию». Редакция РИА «Новый День» решила выяснить мнение избирателей.

Совет Федерации Федерального Собрания РФ был образован в соответствии с Конституцией РФ, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, как палата парламента, представляющая интересы регионов на федеральном уровне и отражающая федеративную природу российского государства. В соответствии со статьей 95 было предусмотрено, что в состав Совета Федерации входят по два представителя от каждого субъекта РФ: по одному от представительного и исполнительного органа государственной власти. Тогда депутаты верхней палаты первого созыва избирались на основе мажоритарной системы по двухмандатным избирательным округам, образуемым в рамках административных границ региона. Кандидаты в члены Совета Федерации выдвигались группами избирателей и избирательными объединениями.

В конце 1995 года был принят федеральный закон, согласно которому в Совет Федерации входили по два представителя от каждого региона: глава законодательного (представительного) и глава исполнительного органов государственной власти, по должности.

8 августа 2000 года вступил в силу новый закон, согласно которому представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти субъекта РФ стал назначаться высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) на срок его полномочий. Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ избирался региональным парламентом на срок действующих полномочий. В 2020 году, согласно принятым изменениям в законодательство, сенатором может стать также президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, и не более 30 представителей, назначаемых главой государства, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.

При этом верхняя палата формируется и структурируется по непартийному принципу. Сенаторы не создают фракции и партийные объединения.

Редакция РИА «Новый День» обращается к своим читателям с вопросом: «Нужно ли вернуть прямые выборы в Совет Федерации?»

Варианты ответов:

Да, после выборов сенаторы будут ответственны перед избирателями

Нет, всё должно остаться, как сейчас

Сомневаюсь, что выборы смогут реально что-то изменить

Мне всё равно

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Москва, Елена Володина

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