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Понедельник, 12 февраля 2024, 12:28 мск

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В школе-интернате в Москве зафиксирована вспышка кишечной инфекции

Специалисты московского управления Роспотребнадзора начали расследование по факту вспышки острой кишечной инфекции в школе-интернате СУНЦ МГУ им. А.Н. Колмогорова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным на вчерашний день, госпитализированы 5 человек, ещё 12 – с менее выраженными симптомами изолированы, находятся под наблюдением врачей.

Специалисты Роспотребнадзора проводят необходимые противоэпидемические мероприятия. Выдано предписание о приостановлении работы пищеблока.

Как сообщал «Новый День», ранее массовая вспышка кишечной инфекции произошла в частном детском саду «Золотой петушок» в новой Москве. В дошкольном учреждении были выявлены серьезные нарушения санитарных норм. Роспотребнадзор настоял на закрытии детского сада.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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