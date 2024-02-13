Более 2 млн россиян решили проголосовать онлайн на выборах президента РФ

За две недели на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ записались 2 миллиона россиян. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

По данным ведомства, наиболее активно заявки подают жители Московской и Ростовской областей, Чувашии, Алтайского края и Свердловской области. Всего право онлайн-голосования предоставлено россиянам из 29 регионов.

В министерстве уточнили, что приём заявлений на портале Госуслуги продолжится до 23:59 мск 11 марта.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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