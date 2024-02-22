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Четверг, 22 февраля 2024, 17:51 мск

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Запад намерен объявить, что не признает выборы в новых регионах России

Фото: сайт саммита G7

Лидеры государств «Большой семерки» планируют 24 февраля провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По сведениям агентства Bloomberg, в проекте совместного заявления G7 говорится, что Запад намерен заверить Киев в безоговорочной поддержке.

«Большая семерка» призовет Россию «полностью» и «безоговорочно вывести свои вооруженные силы» из Украины и пообещает никогда не признавать выборы, которые Россия проводит сейчас или в будущем в бывших украинских регионах.

Агентство также отмечает, что союзники Киева в своем заявлении пообещают увеличить свою военную помощь, а также возможности по производству и доставке оружия.

Напомним, в «Большую семерку» входят США, Великобритания, Япония, Канада, Италия, Франция и Германия.

Вашингтон, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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